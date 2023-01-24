Вашингтон, 24 января, 2023, 11:40 — ИА Регнум. На данный момент власти Соединённых Штатов не собираются увеличивать численность своего воинского контингента на территории Польши. Об этом января заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью польской радиостанции RMF.

EPA/DAREK DELMANOWICZ POLAND OUT/ТАСС Военные учения при участии США и Великобритании «Медведь-22» в Польше

По словам Кирби, ему пока нечего сообщить по вопросу о планах Вашингтона по направлению в Польшу дополнительного количества американских военнослужащих и не имеется данных о передвижении войск США.

«Мы уже увеличили свое присутствие на европейском континенте на дополнительные 20 тыс. человек, и мы создадим механизмы для сохранения этих 20 тыс. в Европе на ротационной основе, но у меня нет никаких заявлений относительно Польши», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американские власти не собираются «выкручивать руки» Берлину и подталкивать Германию к передаче немецких танков Leopard 2 («Леопард 2») киевскому режиму.