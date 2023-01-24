Москва, 24 января, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Подлостью и бесстыдством назвал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов решения властей ряда регионов, запретивших хоронить с воинскими почестями бойцов ЧВК «Вагнер», передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Виктор Антонюк/РИА Новости Шеврон бойца ЧВК «Вагнер»

«Нельзя судить о том, что человек делал в прошлом. Человек погиб, защищая нашу Родину, погиб с оружием в руках, в отличие от тех чиновников, которые запрещают такие похороны… Они вносят такие идиотские запреты, по которым, в Свердловской области отец вез в прицепе легковой автомашины тело своего сына пять часов по кочкам и колдобинам. Позорище! Позорище тем чиновникам, которые позволяют это делать!» — заявил Миронов.

«Все, кто воюет сегодня за будущее России, за будущее человечества — герои, они достойны соответствующих воинских почестей и помощи при похоронах. А то, что делают чиновники на местах — просто подлость и бесстыдство!» — убежден парламентарий.

Шалинская администрация Свердловской области отказалась хоронить с почестями погибшего 24-летнего А. Пирогова. В администрации объяснили, что ЧВК не входит в состав Вооруженных сил РФ, следовательно, никакие почетные церемонии погибшему бойцу компании не положены.