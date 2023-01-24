Донецк, 24 января, 2023, 11:30 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими нацистами города Иловайска Донецкой Народной Республики (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) пострадали два сотрудника локомотивного депо. Об этом 24 января сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Валерий Мельников/РИА Новости Разрушенное здание после обстрела со стороны украинских войск в Иловайске

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 24 января поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики… населённый пункт Иловайск: ранены двое сотрудников локомотивного депо, мужчины 1976 и 1975 годов рождения», — говорится в сообщении.

Помимо того, указывается, что также при обстреле получила повреждения железнодорожная инфраструктура.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования киевского нацистского режима обстреляли Иловайск и Куйбышевский район Донецка.