Москва, 24 января, 2023, 11:43 — ИА Регнум. 28-летнего артиста театра «Сатирикон» Константина Новичкова обокрали в день премьеры спектакля «Гроза» в ТКЗ «Дворец на Яузе». Пока актёр находился на сцене, в его гримёрку кто-то пробрался и украл деньги.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Это произошло 20 января в Москве на площади Журавлева в помещении «Дворца на Яузе», где вечером проходила премьера спектакля. Весь день актёр был занят репетициями и почти не заходил в гримёрку. Уже после начала спектакля, перед выходом на сцену, Константин Новичков обнаружил, что из его сумки пропали деньги. Об этом артист сообщил в полицию сразу после спектакля.

«28-летний актёр театра заявил о тайном хищении средств в размере 32 000 рублей из его сумки, которая находилась в гримёрке», — сообщил ИА REGNUM источник в полиции.

На место происшествия выехали оперативники с кинологом, гримёрку осмотрели и сняли отпечатки пальцев. Сейчас по заявлению актёра проводится проверка.

Константин Новичков — выпускник факультета Высшей школы сценических искусств, мастерской Константина Райкина. Артист выступает в театре «Сатирикон» с 2016 года и принимает участие во многих спектаклях. Также Новичков снялся в нескольких короткометражных фильмах.