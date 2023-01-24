Москва, 24 января, 2023, 11:24 — ИА Регнум. В ответ на предложение Эстонии расширить свою морскую зону Россия может расширить Финский залив, считает сенатор Владимир Джабаров.

Совет Федерации РФ Сенатор Владимир Джабаров

«В Эстонии предложили расширить свою морскую зону с тем, чтобы заблокировать проход российских кораблей через Финский залив. Наивные! Они не понимают, что Россия в ответ может расширить Финский залив?!» — рассуждает сенатор в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство Эстонии поручило министерствам в течение месяца выработать свою позицию по вопросу о введении прибрежной «прилежащей зоны». Создание такой зоны, как заявляют в Таллине, позволит Эстонии «применять свои законы и задерживать нарушителей на более широкой морской территории».