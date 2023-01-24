Донецк, 24 января, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского нацистского режима обстреляли Иловайск и Куйбышевский район Донецка. Об этом 24 января сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Уточняется, что обстрел Иловайска со стороны бандеровцев был зафиксирован в 04:10 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три ракеты из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Также указывается, что в 10:40 украинские боевики выпустили три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что удар из РСЗО нанесли по Иловайску в ДНР в ночь на 24 января киевские боевики.