Москва, 24 января, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Зона непроникновения дронов ВСУ будет заметно увеличена за счёт новых средств радиоэлектронной борьбы — новых беспилотников, заявил 24 января экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Евгений Биятов/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ запускает беспилотник на передовой

Такие дроны уже прошли испытания, причём не только на полигоне, но и в аэропорту Донецка во время боя.

«В целом это средство радиоэлектронной борьбы даёт нам возможность отодвинуть противника со всеми его существующими дронами, по крайней мере теми, которые есть сейчас, работающими на частоте 2,4 — 5,8 герца, на расстоянии километра от линии фронта», — рассказал Рогозин в интервью РИА Новости.

Однако надо иметь в виду, что противник будет совершенствовать свою работу, они будут работать на других частотах, отмечает Рогозин, ведь «развитие средств обороны всегда провоцируют развитие средств нападения».

Дмитрий Рогозин «И если эти комплекты РЭБ использовать на подвесных дронах, то есть если они будут находиться не где-то в низине, не где-то в городской черте, где происходит естественное глушение этого сигнала, а поднять их выше, то, соответственно, зона непроникновения вражеских дронов будет заметно увеличена».

Новые российские беспилотники планируется использовать и как ретрансляторы, и как средства, препятствующие проникновению вражеских дронов, добавил он.