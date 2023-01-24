Канберра, 24 января, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов после выхода в полуфинал открытого чемпионата Австралии поднялся на 13-е место в live-рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Александр Гальперин/РИА Новости Карен Хачанов

В четвертьфинальной игре, проходившей во вторник, 24 января, Хачанов одержал победу над спортсменом из США Себастьяном Корду со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 3:0. Стоит отметить, что в третьем сете американский теннисист снялся с игры из-за проблем с запястьем.

Ранее Карен Хачанов доходил до полуфинала турнира «Большого шлема» на открытом чемпионате США — 2022.

Напомним, что открытый чемпионат Австралии 2023 года проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет 51 миллион долларов.