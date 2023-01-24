Хельсинки, 24 января, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что в паузе нуждаются переговоры Финляндии и Швеции с Турцией по членству в НАТО, передает телеканал NTV.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Пекка Хаависто

«В переговорах необходимо сделать паузу. Лучше продолжить после того, как атмосфера успокоится», — заявил Пекка Хаависто.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не относится враждебно ни к Швеции, ни к Финляндии, но странам нужна поддержка Турции для вступления в НАТО.

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