Москва, 24 января, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Законопроект о новых правилах для пересекающих государственную границу Российской Федерации на автомобилях и фурах разработал глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

РИА Новости Машины в очереди у контрольно-пропускного пункта

Изменения предлагается внести в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ».

На уровне закона предлагается зафиксировать, что для выезда из страны требуется зарезервировать дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством России.

Поправки предлагалось внести ко второму чтению правительственного законопроекта об особенностях обеспечения организации движения автомобильного транспорта на участках дорог на подъездах к автомобильным пунктам пропуска через государственную границу Российской Федерации.

В правительстве обратили внимание на то, что с введением санкционных ограничений в отношении России наблюдаются значительные изменения в логистических маршрутах для доставки товаров автомобильным транспортом и переориентация транспортно-логистических путей на другие направления. Законопроект давал правительству право своим решением определять особенности проезда.

Законопроект вызвал общественный резонанс, эксперты стали говорить о том, что Россия «закрывается» и нововведения затронут простых граждан, а не коммерческие перевозки. О том, что нициатива требует очень внимательного отношения, так как напрямую может затронуть конституционные права граждан, заявил сенатор Андрей Клишас.

Депутат Москвичёв заверил, что изменения коснутся только грузовиков.

В виду общественного резонанса обсуждение законопроекта перенесено на февраль.