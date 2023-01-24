Таллин, 24 января, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Власти Эстонии намерены вести эстонизацию русскоязычного населения прибалтийской республики с использованием иезуитскими методов для того, чтобы через два поколения его полностью ассимилировать. Об этом 24 января заявил посол РФ в Таллине Владимир Липаев в эфире «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Русский

«Сейчас взят курс на ассимиляцию русскоязычного населения, на его эстонизацию, русский язык вытеснен из сферы высшего образования, вытесняется из сферы школьного образования, причем делается это достаточно иезуитскими методами, то есть фактически школы переводятся на эстонский язык, но при этом преподавателей на эстонском языке по ключевым предметам нет», — сказал он.

Также Липаев отметил, что в результате этого дети из числа русскоязычного населения не получат нормальное образование по таким школьным предметам, как математика, физика и химия, в результате чего они «обречены на рынке труда на маргинальные какие-то ниши».

«То есть фактически создается прислуга для, не хочется употреблять такие выражения, но, в общем, скажем, для титульной нации», — указал посол РФ.

При этом он уточнил, что в будущем такая политика приведёт к тому, что следующие поколения русскоязычного населения забудут свой родной язык, свою национальную идентичность и утратят связь с русской культурой.

«Русскоязычное население, таким образом, прекратит свое существование, русскоязычный фактор не будет здесь существовать через два-три поколения», — заключил Липаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Таллине Владимир Липаев заявил, что оружие, способное держать под прицелом Санкт-Петербург, намерены дать Эстонии западные страны.