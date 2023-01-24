Соледар, ДНР, 24 января, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Населенный пункт Краснопольевка в районе Соледара Донецкой Народной Республики полностью зачищен и освобожден от ВСУ, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.

Виктор Антонюк/РИА Новости Боец подразделения ЧВК «Вагнер» в Соледаре

«Краснопольевка зачищена, она являлась важной для перекрытия снабжения противника…» — заявил Пушилин в эфире программы «Соловьев Live».

Об освобождении Краснопольевки 23 января сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Позднее эту информацию подтвердило Министерство обороны Российской Федерации.

Ранее в эфире программы «Соловьев Live» Денис Пушилин также назвал дату начала восстановительных работ на предприятии «Артёмсоль» в Соледаре.