Донецк, 24 января, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Войска киевского режима получили приказ удержать Марьинку в Донецкой Народной Республике любой ценой, даже несмотря на большие потери. Об этом 24 января заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Михаил Андроник/Михаил Андроник Военнослужащий Народной милиции ДНР в поселке Марьинка

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Он добавил, что ВСУ оказывают здесь ожесточённое сопротивление, перебрасывая резервы, в том числе технику. Также в Марьинке ВСУ могут использовать заградотряды. По словам Пушилина, армия киевского режима за восемь лет выстроила в Марьинке мощную оборону.

«Они прямо в эту топку бросают и бросают людей, зачастую неподготовленных. Количеством берут», ― пояснил в эфире «Соловьёв Live» врио главы региона.

Пушилин отметил, что, несмотря на то, что в Марьинке «очень серьезно противник упирается», освобождение города лишь вопрос времени.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что подразделения ВСУ пытаются удержаться в частном секторе и на небольших промышленных предприятиях в Марьинке. Он подчеркнул, что киевские военные не намерены отступать.