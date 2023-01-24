Таллин, 24 января, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Оружие, способное держать под прицелом Санкт-Петербург, намерены дать Эстонии западные страны. Об этом 24 января заявил посол РФ в Таллине Владимир Липаев в эфире «Соловьев Live».

Алексей Даничев/РИА Новости Санкт-Петербург

Как отметил российский дипломат, у «англосаксов был интерес» по созданию на территории Эстонии «антироссийского форпоста» для оказания давления экономического, политического, культурного и военного характера на Россию.

При этом Липаев уточнил, что в данный момент власти Эстонии непонятно для чего ведут активное вооружение.

«Сюда планируется поставить самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург, создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия. Невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать?», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Таллине Владимир Липаев заявил, что в настоящее время власти Эстонии прервали практически все свои экономические связи с Россией.