Москва, 24 января, 2023, 11:10 — ИА Регнум. На русский язык переведён ряд документов, в том числе технических, которые используют ВСУ, рассказал 24 января экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Алексей Куденко/РИА Новости Личные вещи, оставленные военнослужащими ВСУ

Он рассказал, что при поддержке группы экспертов «Царские волки» (возглавляет Рогозин) работает «Народный перевод» — институт спецоперации. На телеграм-канал этого института подписаны очень многие командиры, которые обеспечивают эффективную работу на фронте.

Этот институт занимается переводами на русский украинских трофейных документов. Участвуют в работе около 70 добровольцев-переводчиков.

«Вот, например, руководство пользователя «Крапива». «Крапива» — это система управления боем, планшет, — рассказал Рогозин в интервью РИА Новости. — Я, кстати говоря, передал нашим инженерам, конструкторам захваченный в бою как раз планшет «Крапива». Они сейчас его внимательно изучают».

На русский переведена инструкция, как пользоваться планшетом. И таких переводных материалов около 100.

Дмитрий Рогозин «Стратегические коммуникации» — интереснейший материал, который тоже позволяет понять, как они работают с населением».

Дмитрий Рогозин «Радиолокационная разведка ракетных войск и артиллерии». Врага надо знать в лицо, надо их изучать. Они восемь лет дурака не валяли, они восемь лет копали эти свои линии Мажино и насыщали армию современными технологиями».

Ещё один материал — «Стрельба танков с закрытых позиций». Рогозин выразил благодарность добровольцам-переводчикам. Эти материалы, уже переведённые на русский, потом анализируют российские военные. Это позволяет понять, «с каким противником мы там столкнулись».