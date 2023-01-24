Мелитополь, 24 января, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом покушение на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Zuma\TASS Владимир Зеленский

«Одна из просьб, которая звучала со стороны Зеленского, — убийство главы ЧВК «Вагнер» господина Пригожина…» — цитирует Рогова агентство ТАСС 24 января.

Также политический деятель отметил, что Пригожин и его ЧВК крайне эффективны в зоне специальной военной операции. Таким образом, его устранение является очень выгодным для киевского режима с учетом информационной составляющей.

Ранее сообщалось, что Евгений Пригожин потребовал от Соединенных Штатов Америки объяснить, на каких основаниях его обвиняют в дестабилизирующих действиях.