Лондон, 24 января, 2023, 10:57 — ИА Регнум. В ходе открытия торгов на бирже 24 января цена на газ в Европе снизилась до менее $700 за тысячу кубометров. Это 24 января следует из данных лондонской биржи ICE.

Константин Михальчевский/РИА Новости Газ

По информации торговой площадки, цена фьючерсы с поставками в феврале на хабе TTF в Нидерландах начал торговаться с отметки в $672 за тысячу кубометров, что есть снижение на 9,7% по сравнению с расчётной ценой предыдущего торгового дня.

Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg сообщило, что Германия не может рассчитывать на полную замену поставок природного газа из России ранее 2026 года.