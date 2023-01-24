Москва, 24 января, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Законопроект о предоставлении документов воинского учета при обращении за регистрацией по месту жительства, а также при получении водительских удостоверений внесло в Госдуму Заксобрание Калужской области, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военный билет

Предлагается обязать предоставлять документы воинского учета при обращении за регистрацией по месту жительства (пребывания на срок более трех месяцев), получении водительского удостоверения и лицензии на оружие.

Законодательное закрепление представления документов воинского учета для граждан, обязанных состоять на воинском учете, при обращении за рядом документов будет способствовать своевременному и на высоком уровне решению задач по поддержанию мобилизационной готовности Вооруженных сил РФ.