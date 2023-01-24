Москва, 24 января, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается давать гражданство РФ в упрощённом порядке научным работникам, заключившим трудовой договор с российской научной или образовательной организацией на срок не менее года, внесли в Госдуму депутаты от фракции «Новые люди» во главе с первым зампредом думского комитета по науке и высшему образованию Ксенией Горячевой, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Виталий Тимкив/РИА Новости Российский паспорт

Согласно документу, этим иностранным учёным также предлагается автоматически предоставлять рабочую визу на срок не менее трёх лет. При этом срок одобрения визы не должен быть более пяти дней.

«За всеми научными достижениями стоят люди. Поэтому нужно не только растить своих молодых учёных, но и привлекать талантливых учёных из-за границы. «Утечка мозгов» должна идти в Россию», — сказала Горячева.

Парламентарий отметила, что многие российские наши «уезжают из-за непонимания ситуации с мобилизацией».

«И сегодня нужно не только защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала, но и увеличить его. США планирует смягчить визовые ограничения, чтобы переманивать квалифицированных специалистов и учёных из России. Мы же должны ввести зеркальные меры», — уверена депутат.

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