Таллин, 24 января, 2023, 10:47 — ИА Регнум. В настоящее время власти Эстонии прервали практически все свои экономические связи с Россией. Об этом 24 января заявил посол РФ в Таллине Владимир Липаев в эфире «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Эстонцы практически все экономические контакты [с Россией] прервали, которые, казалось бы, были им выгодны, и сейчас у нас практически нет никаких экономических отношений», — сказал он.

Также Липаев отметил, что соседям лучше жить дружно, и добавил, что было бы хорошо, если бы у народов России и Эстонии были бы добрососедские и взаимовыгодные отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Таллине Владимир Липаев заявил, что на сегодняшний день в Эстонии наблюдается пещерный уровень русофобии, при котором эстонская тайная полиция отслеживает все контакты с посольством РФ, и потому бессмысленно поддерживать отношения на уровне послов.