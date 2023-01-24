Москва, 24 января, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий под эгидой UFC в тяжелой весовой категории, принес извинения за недавний скандальный пост, опубликованных в своих социальных сетях.

Алексей Даничев/РИА Новости Сергей Павлович

«Из-за языкового барьера я не понимал значения вещей, написанных обо мне. Сообщение было размещено по ошибке, я не поддерживаю, что там было написано обо мне <…>», — написал спортсмен.

Напомним, что Павлович на своей странице в Twitter опубликовал изображение со своей фотографией, на которой были написаны сообщения оскорбительного и провокационного характера. Спустя некоторое время российский боец удалил пост.

Ранее главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин прокомментировал раздутый скандал, вызванный его фотографией с футболистами команды Эстонии.