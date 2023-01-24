Абакан, 24 января, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Вице-спикер парламента Хакасии от КПРФ и председатель правления одного из местных отделений «Боевого братства» Евгений Молостов оказался в центре скандала после того, как выяснилось, что все новогодние праздники (с 1 по 10 января 2023 года) он отдыхал на курорте в Турции (входит в НАТО, — прим. ИА REGNUM). Вояж с семьей состоялся, несмотря на рекомендации для государственных служащих и представителей депутатского корпуса воздержаться от поездок в страны НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Как сообщили сразу несколько источников в региональном КПРФ и Верховном совете, турецкие каникулы с семьей предпочла также еще один далеко не рядовой депутат парламента — член президиума Верховного совета Хакасии и глава комиссии по регламенту Татьяна Янусик (ЛДПР).

«Обоих депутатов, предпочитающих отдыхать за рубежом в период СВО, объединяет принадлежность к ближнему кругу губернатора Валентина Коновалова», — пишет AbakanToday.

Сам Молостов после после публикаций в СМИ факт отдыха в Турции вынужденно признал, при этом заявив изданию ИА «Хакасия», что «рекомендация — это же не запрет».

Напомним, речь идет о рекомендациях политического руководства страны воздерживаться от поездок в страны НАТО для государственных служащих и представителей депутатского корпуса на фоне СВО. Буквально за день до появления информации о турецких каникулах депутатов член ЦК КПРФ, руководитель пресс-службы фракции КПРФ и пресс-секретарь председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко заявил местным журналистам, что подобные рекомендации для членов КПРФ не актуальны.

«У нас в партии прекрасно понимают (и даже рекомендовать не надо никому ничего!), что сейчас не время и не к месту заниматься зарубежными поездками. Во-первых, во избежание всякого рода провокаций, во-вторых — с точки зрения этических норм. У нас достаточно огромная страна, большая страна, интересная страна. Хакасия, Горный Алтай — достаточно привлекательные места для отдыха. Поэтому у нас в партии рекомендации такие не актуальны», — рассказал Ющенко изданию «Новости Хакасии».

Выходит, что однопартийцы Валентина Коновалова разрушили миф о «высокой самодисциплине» в КПРФ. Отдыхать непременно под иностранными пальмами, а не в родной республике или в других российских регионах предпочёл в 2022 году лидер фракции КПРФ в Верховном совете Хакасии Александр Семенов. По данным vg-news.ru в момент проведения спецоперации он покинул Родину и переехал на ПМЖ в Таиланд (что, впрочем, не мешает ему продолжать получать прибыль от своих автотранспортных предприятий в Хакасии).

Характерно, что, как и в прошлом году, реакции на нарушение партийной дисциплины от главы республики Валентина Коновалова (он числится вторым секретарем Хакасского отделения КПРФ) до сих пор не последовало.