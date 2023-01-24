Вашингтон, 24 января, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Резкие антироссийские заявления из Киева могут оказаться вредными для США, поскольку они повышают риск российско-американского противостояния, говорится в статье Теда Снайдера для The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

В частности, украинский министр обороны Алексей Резников заявил две недели назад, будто бы Украина «де-факто уже стала членом НАТО» и что официальное вступление в альянс «является абсолютно реальной возможностью» для Киева.

Затем он повторил сказанное, добавив, что «Украина как страна и Вооружённые силы Украины» якобы в реальности уже стали частью НАТО. «Поскольку у нас есть оружие и понимание того, как его использовать», — таков был аргумент, высказанный Резниковым.

Снайдер отмечает, что эта мысль прежде уже высказывалась Владимиром Зеленским. Он подчёркивает, что США «заинтересованы в том, чтобы смягчить» эту риторику.

«Украинские заявления рискуют перерасти в войну между Россией и НАТО, а также подпитывают обеспокоенность России тем, что Украина вступит в НАТО», — отмечает Снайдер.

Эксперт полагает, что если эта его мысль подтвердится, то подтвердится и заявление Asia Times о том, что Россия «сейчас находится в прямой войне с США и что теперь это война Америки», а также подтвердятся слова президента России Владимира Путина о том, что Россия сражается «со всей западной военной машиной».

Автор статьи отмечает, что руководство США может, понимая всё это, захотеть, чтобы Киев говорил более осторожно, потому что, несмотря на заверения Резникова, некоторые из недавних заявлений вызывают споры насчёт того, что Украина «уже в НАТО».

Такие заявления рискуют не только продлить войну, но потенциально даже усилить эскалацию конфликта.