Магаданская область, 24 января, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Ранее объявленное из-за неблагоприятных погодных условий в нескольких районах Магаданской области штормовое предупреждение было продлено на 25 января. Об этом 24 января сообщили журналистам в региональном пожарно-спасательном центре.

Виктор Сатановский/РИА Новости Вид на город Магадан во время сильной метели

«Объявлено экстренное предупреждение на 25 января», — заявили в центре, при этом теперь штормовое предупреждение распространяется и на Магадан.

При этом, по данным спасательных служб, в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском муниципальных образованиях, и в Магадане из-за сильного ветра и метели сохраняется возможность возникновения чрезвычайной ситуации муниципального уровня: повреждение или обрывы линий электропередачи и связи, нарушения в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб и образование снежных заносов на дорогах.

Также отмечается, что, кроме этого, могут произойти обрушения слабоукрепленных конструкций и снежных козырьков, а также может деформироваться и разрушиться ледовое поле припая Охотского моря.

Как передавало ИА REGNUM, 23 января в МЧС РФ сообщили, что аномально холодная погода может привести к авариям на железнодорожном транспорте.