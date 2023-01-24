Москва, 24 января, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Закрепить на уровне закона минимальную долю отечественной продукции в сетевых продуктовых магазинах предложил первый вице-спикер Совфеда секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Варвара Гертье/РИА Новости Продуктовый магазин

В партии также нашла поддержку инициатива Минпромоторга ставить киоски с отечественной продукцией у входов в торговые центры (ТЦ).

«Это даст возможность нашим производителям пользоваться покупательским трафиком крупных магазинов. Необходимо продолжать популяризацию отечественной продукции. Ей нужно качественное информационное и маркетинговое сопровождение», — отметил сенатор.

Во всех сферах, где товары закупаются с помощью бюджетных средств, нужно провести аудит, полагает также Турчак.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров посоветовал властям регионов открыть киоски у входов в торговые центры. Торговые места предлагают раздавать без проведения торгов, на льготных условиях или на безвозмездной основе.