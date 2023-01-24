Брюссель, 24 января, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Европейский союз планирует продлить режим либерализации торговли с Украиной в рамках поддержки экономики страны. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передаёт агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Евроинтеграция «незалежной»

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«Блок «вероятно, расширит эти меры, потому что они оказывают ощутимую экономическую поддержку Украине» в трудный момент», ― пояснил Домбровскис.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года Совет Европейского союза снял на один год импортные пошлины на весь экспорт с Украины в ЕС и ввёл другие торговые уступки в отношении украинских товаров. Это решение приостанавливает действие тарифов, пока сохраняющихся в соответствии Соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной от 2017 года (DCFTA), которое уже либерализировало большую часть торговли.

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Как пояснил тогда исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис, это было предложено в качестве временной меры с целью облегчить киевскому режиму дальнейшую торговлю, а также оказать всестороннюю поддержку украинской экономике.