Будапешт, 24 января, 2023, 10:38 — ИА Регнум. В настоящее время киевский режим массово мобилизует проживающих на территории Закарпатской области Украины этнических венгров для восполнения больших потерь ВСУ в ходе военных действий. Об этом 23 января сообщило венгерское интернет-издание PestiSracok.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что корреспонденты издания побывали в Закарпатье, «где проходит самая тяжелая операция по принудительному призыву с начала войны».

Также указывается, что на данный момент появляется всё больше информации о том, что, вероятно, не менее половины элитного подразделения ВСУ — 28-й горной бригады «Мукачево» — погибло в ходе боёв под Соледаром.

«В связи с большими потерями, которые превышают все предыдущие, для восполнения численности используются радикальные методы», — говорится в материале.

Также указывается, что киевский режим намерен к весне 2023 года мобилизовать не менее 10 тысяч человек из Закарпатья.

«Почти в каждом населённом пункте Закарпатья уже несколько дней идет принудительный призыв в армию. В районе [города] Берегово, в Нагишолесе, в воскресенье рынок был окружен. Оттуда увезли 70 человек», — добавляют авторы репортажа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Украине для мобилизации призывников используются машины скорой помощи. Такая информация появилась в местном сегменте соцсетей города Одессы.