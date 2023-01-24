Соледар, ДНР, 24 января, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что работы по восстановлению предприятия «Артёмсоль» в Соледаре будут начаты после освобождения Артёмовска.

Валентин Спринчак/ТАСС «Артемсоль» в Донецкой области

«Артёмсоль» точно будем восстанавливать, это будет в кратчайшие сроки, но уже после освобождения Артёмовска», — заявил Пушилин в эфире программы «Соловьев Live» 24 января.

Напомним, что «Артёмсоль» является крупнейшим на территории Центральной и Восточной Европы предприятием по добыче поваренной соли.

Ранее Пушилин также в эфире «Соловьев Live» сообщал, что под контролем Вооруженных сил Украины осталась лишь одна дорога, ведущая в Артёмовск.