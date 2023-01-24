Бахмут, ДНР, 24 января, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Артёмовск соединяется с остальной подконтрольной киевскому режиму территорией посредством одной дороги.

РИА Новости В Артёмовске

«Осталась буквально одна дорога, которая позволяет [Вооруженным силам Украины] относительно безопасно попасть в Артёмовск», — сказал Пушилин в эфире программы «Соловьев Live» 24 января.

Также врио главы ДНР отметил, что в самом городе продолжаются тяжелые и активные бои, а Вооруженные силы Украины несут огромные потери.

Ранее сообщалось, что Денис Пушилин поручил развернуть в Артёмовске при освобождении города пункты временного размещения для жителей разрушенного Соледара.