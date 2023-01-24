Гватемала, 24 января, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Бывший президент Гватемалы Альваро Колом ушел из жизни в возрасте 71 года, говорится в сообщении, опубликованном на странице конгресса страны в Twitter.

Владимир Федоренко/РИА Новости Альваро Колом

«С прискорбьем сообщает о кончине Альваро Колома Кабальероса, президента Республики Гватемала с 2008 по 2012 год», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщалось, что экс-президент Гватемалы скончался 23 января 2023 года. В течение нескольких лет Альваро Колом болел раком.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в возрасте 59 лет умер депутат Госдумы первого созыва и экс-начальник Управления президента по внутренней политике Андрей Попов.

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