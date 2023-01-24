Таллин, 24 января, 2023, 10:20 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Эстонии наблюдается фактически «пещерный» уровень русофобии, при котором эстонская тайная полиция отслеживает все контакты с посольством РФ, и потому бессмысленно поддерживать отношения на уровне послов. Об этом 24 января заявил посол России в Таллине Владимир Липаев в эфире «Соловьев Live».

Илья Питалев/РИА Новости Флаг на здании посольства Эстонии в Москве

Как отметил российский посол, ранее дипломатия Эстонии показала, что она является полностью не способной к договорённостям и не воспринимает никаких аргументов.

«Она [эстонская дипломатия] полностью проникнута какой-то пещерной русофобией. И практически здесь не с кем сегодня разговаривать, не с кем общаться — все контакты, которые у нас должны быть, заблокированы», — сказал он.

Также Липаев уточнил, что жителям прибалтийской республики «фактически запрещено» общаться с посольством РФ и в случае, если такие контакты всё же происходят, такой человек сразу попадает в сферу внимания тайной полиции Эстонии.

При этом посол РФ указал, что в результате в Эстонии наблюдается «прифронтовая обстановка», которая является абсолютно ненормальная для отношений на уровне дипломатии.

«Создали ее эстонские партнёры, и в этих условиях поддерживать какой-то нормальный контакт просто не представляется возможным. Поэтому у России просто не было выхода другого. Смысла нет поддерживать с такой страной, как Эстония, на данном этапе отношения на столь высоком уровне, как на уровне посла», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января МИД РФ сообщил, что Россия понижает уровень своих отношений с Эстонией до временного поверенного.