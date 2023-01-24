Донецк, 24 января, 2023, 10:17 — ИА Регнум. В Соледаре будут построены новые дома. Об этом в эфире телеканала «Соловьёв Live» заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

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Как отметил глава региона, это сделать проще, чем восстанавливать разрушенное жильё. Последнее, по его словам, нецелесообразно.

«Мы абсолютно точно уверены, что там понадобится строительство нового жилья. Будем честными, там практически ничего восстановить будет невозможно», ― отметил в эфире телеканала «Россия 24» Пушилин.

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Врио главы ДНР пояснил, что решение по этому вопросу будет принимать комиссия во главе с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. Он добавил, что при строительстве нового жилья в Соледаре будет учитываться опыт восстановления в рекордные сроки жилых кварталов Мариуполя.

Как сообщало ИА REGNUM, город Соледар в ДНР был освобождён вечером 12 января. После освобождения от киевских боевиков в нём фактически не осталось целых зданий и сооружений. Как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, город практически полностью разрушен.

Ранее Пушилин заявил, что предприятие «Артёмсоль» в Соледаре и соляные шахты будут восстановлены.