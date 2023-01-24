Вашингтон, 24 января, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Постоянный предстатель США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время интервью BBC прервала журналистку на словах о роли Вашингтона в конфликте на Украине. Об этом 24 января следует из сообщения, распространенном постпредством США.

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«Африканский союз призвал к прекращению войны на Украине путем переговоров… Но США продлевают войну, вооружая Украину, так что…», — отметила журналистка Лора Тревельян, однако не смогла закончить фразу.

В ответ на претензии Томас-Гринфилд заявила, что конфликт продлевает только Россия, продолжая специальную военную операцию.

«Украина должна защищаться. Если Украина не будет защищаться, ей конец. Все кончено <…>», — добавила постпред.

Ранее китайский портал Sina призвал киевский режим признать неизбежность своего поражения в конфликте на Украине.