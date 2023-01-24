Москва, 24 января, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Красные линии в конфликте на Украине ещё не были пересечены западными странами. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью платформе Rumble.

Виктор Антонюк/РИА Новости СВО

«Мы посылаем все больше сигналов, что некоторые красные линии были пересечены, но, возможно, самые красные из них еще не были пересечены», — заявил Дмитрий Полянский.

По его словам, Россия посылает сигнал Западу, чтобы эти страны поняли, что передача еще большего количества вооружения Украине не изменит итог спецоперации радикальным образом.

«Когда имеешь дело с ядерной державой, такой как Россия, нужно просчитывать все возможности, если есть желание вызывать все большую эскалацию», — добавил зампостпреда России при ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов ранее заявил, что российской армии в ходе спецоперации противостоит практически весь коллективный Запад.

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