Смоленск, 24 января, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Повреждение теплотрассы в микрорайоне Промышленный в Смоленске, в результате чего без тепла и горячей воды остались 74 жилых дома и 10 детских садов, а также несколько учебных и медицинских учреждений, устранено, теплоснабжение восстановлено. Об этом 24 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Александр Кряжев/РИА Новости Теплотрасса

«Ремонтные работы завершены, теплоснабжение и горячее водоснабжение в Промышленном районе Смоленска восстановлено», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом об аварии на теплотрассе, в результате которой свыше 70 домов и 10 детсадов остались без отопления и горячей воды, стало известно 23 января.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности ввели в городе Железногорск-Илимский Иркутской области из-за сбоя в работе ТЭЦ.