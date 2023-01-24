Киев, 24 января, 2023, 10:28 — ИА Регнум. День 24 января 2023 года ознаменовался отставкой замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко. Чиновник подтвердил, что Зеленский подписал соответствующее заявление. Не исключено, что последуют и другие увольнения — накануне их анонсировал глава киевских боевиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Украинские СМИ сообщили, что речь идет об отставках глав Днепропетровской, Сумской, украинской части Запорожской и Херсонской областей. По слухам, также в отставку может уйти глава ОПУ Андрей Ермак. Еще накануне он заявлял, что Украине нужны несколько сотен западных танков, а не 10–20 единиц.

Кроме того, заявление об уходе написал заместитель генпрокурора Алексей Симоненко. Его критиковали за отдых в Испании, пишет «360tv».

Стартовавшая с Алексея Арестовича (недавно уволенный советник Зеленского) волна отставок в высшем эшелоне киевского режима свидетельствует об активной фазе подковерной борьбы.

Represented by ZUMA Press, Inc/ТАСС Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко

На днях сообщалось, что в украинском политикуме назрел скандал из-за махинаций с закупками для ВСУ по «астрономическим» ценам.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, Тимошенко может стать фигурантом уголовного дела или вовсе погибнуть после отставки. Не исключено, что это будет показательное уголовное дело, а на скамье подсудимых окажутся интересные персонажи, считает Рогов.

«Зеленский подогревает кадровую интригу больших перестановок на Украине. Подогрел кадровую интригу и косвенно подтвердил прием отставки замглавы офиса Кирилла Тимошенко. Запретил выезд чиновников за рубеж. Продолжает топить против УПЦ, «находя» очередных пророссийских служителей. Ввёл санкции против 22 человек. Возникает ощущение, что Зеленский воспринимает ситуацию как компьютерную игру: сохранился перед важной миссией — и давай заново домик перестраивать», — прокомментировал в своем телеграм-канале российский журналист и политолог Руслан Осташко.

Represented by ZUMA Press, Inc./ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак

Как сообщало ИА REGNUM, анонсированная накануне Зеленским отставка замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко состоялась. Его место может занять глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

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