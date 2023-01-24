Киев, 24 января, 2023, 09:52 — ИА Регнум. О своей отставке замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко сообщил 24 января в телеграм-канале, разместив фото с поданным заявлением об уходе (написано от руки) по собственному желанию.

EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС Кирилл Тимошенко

В комментарии к фотографии чиновник благодарит за «возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту» Владимира Зеленского и своих коллег, теперь уже бывших, а также глав администраций.

«Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране», — пишет Тимошенко.

Кроме того, он выразил благодарность армии киевского режима за то, что она «бережёт и защищает» Украину.

Читайте также: Зеленский предупредил о масштабных кадровых перестановках в Киеве

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский накануне, 23 января, анонсировал серьёзные кадровые перестановки в украинском руководстве.