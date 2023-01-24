Вашингтон, 24 января, 2023, 09:47 — ИА Регнум. «Доказательства» того, что ряд госкомпаний из КНР якобы могут помогать России по линии спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине, были предъявлены китайским властям администрацией президента США Джо Байдена. Об этом 24 января сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Илья Питалев/РИА Новости Рабочий на заводе в городе Яньчжоу

Отмечается, что последние не стали уточнять, какая это именно «поддержка», однако заявили, что таковая якобы включает в себя «нелетальную военную и экономическую помощь».

Также указывается, что администрация действующего американского президента расценивает эти «доказательства» в качестве того, что Китай якобы не является нейтральной страной по отношению к конфликту на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил, что на сегодняшний день Китай способен заменить России западные страны на 80–90%.