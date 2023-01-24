Вашингтон, 24 января, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Власти США просчитались, когда были уверены в том, что они смогут продолжить расширение НАТО на восток и не спровоцировать при этом конфликт на территории Украины. Об этом 24 января заявил известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

Виктор Говорков. Фразы и… базы. 1952

«Таков был их реальный замысел, но они серьёзно просчитались», — сказал он в интервью «Ленте. ру».

При этом Сакс указал, что, как он считает, начатое после саммита НАТО 2008 года в Бухаресте расширение альянса на восток и участие официальных лиц США в событиях на киевском Майдане зимой 2013–2014 годов оказались крайне серьёзными и неудачными провокациями против России.

Также американский экономист отметил, что для Украины было бы лучше, если бы США и Россия в 2014 году смогли договориться о её нейтральном военном статусе, а Вашингтон и Брюссель помогали в реализации Минских соглашений.

Кроме того, Скас уточнил, что при таком варианте развития, по его мнению, ситуации военные действия на территории Украины могли не начаться, а Киев смог бы обеспечить себе суверенитет и безопасность. В то же время, экономист добавил, что неоконсерваторы в США всё ещё стремятся к дальнейшей экспансии НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-кандидат в Конгресс от штата Флорида Чак Каллесто написал, что американским властям нужно отправить главе киевского режима Владимиру Зеленскому счёт вместо танков производства США.