Киев, 24 января, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Расхожая фраза «биться до последнего украинца», описывающая смысл войны, которую ведут против России США и их союзники по НАТО, нашла своё отражение в гимне Украины. Во всяком случае, бывший советник офиса президента республики Алексей Арестович в своем YouTube-канале посоветовал пользователям обратить внимание на слова «души и тела свои положим за свободу» из гимна. Как отметил Арестович, это означает, что граждане страны будут воевать до тех пор, пока все не погибнут.

Стрингер/РИА Новости Министры Украины поют государственный гимн у здания Кабинета министров

«Идея, которая заложена в гимне, убийственна для украинцев», — заявил Арестович.

Запад, вероятно, намерен сражаться с Россией «до последнего украинца», ранее заявлял президент России Владимир Путин.

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США начинают расширенную подготовку украинских сил к крупномасштабным боевым действиям. Выступая на форуме в Давосе, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, по сути, это признал:

«Разрушение России как государства, способного проводить собственную политику, откроет обширную территорию 11 часовых поясов для внутреннего конфликта и для вмешательства извне в то время, когда на ее территории находится 15 000 и более единиц ядерного оружия».

Валерий Мельников/РИА Новости Генри Киссинджер

Суждение прокомментировал в своем телеграм-канале российский журналист и политолог Руслан Осташко: «Киссинджер в очередной раз пообещал Украине членство в НАТО, но только после «наступления мира». А пока Вашингтон должен поддерживать киевский режим до «последнего украинца».

Новые поставки американского вооружения означают, что Вашингтон настроен бороться с нами «до последнего украинца», а судьба народа Украины американцев совсем не волнует, заметил Посол России в США Анатолий Антонов.

«Украинцы — идеальный материал для американцев, ибо гибнут за чужие интересы и не задают никаких вопросов. Да и морковки перед носом держать не надо, достаточно пообещать «светлое европейское» будущее», — заметил автор телеграм-канала @golosmordora.

«События на Украине — это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией. Боясь прямого соприкосновения, натовские инструкторы загоняют на верную смерть украинских парней. С помощью специальной военной операции Россия освобождает от оккупации свои регионы и должна положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа», — отмечает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Стрингер/РИА Новости Военнослужащий НАТО

«Забавно, что в западном мире ни у кого не возникает когнитивного диссонанса от ситуации, когда за «войну до последнего украинца» человек может стать кандидатом на получение Нобелевской премии мира.

К примеру, в парламенте Норвегии не нашли лучшего соискателя для такой награды, чем действующий генеральный секретарь НАТО Столтенберг, поскольку именно он якобы «с первых минут осознал серьезность и значение «российской агрессии» для всех стран, которые основывают свое управление на демократии и свободах». При этом никто не уточнил, как соотносятся «демократические ценности» и накачивание преступного украинского режима оружием», — рассуждает автор канала kremlinprachka.

Напомним, в середине января 2023 года советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что покидает должность, опубликовав соответствующее фото в социальной сети. Это произошло вскоре после того, как советник заявил о причастности украинских средств ПВО к взрыву многоквартирного дома в Днепропетровске. Глава города Борис Филатов тогда признался, что всегда считал Арестовича «самовлюбленным скотом», хотя в офисе президента «на него явно кто-то делает ставку».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что строки из украинского гимна «души и тела свои положим за свободу» несут для граждан страны поистине убийственную идею, заявил в социальных сетях экс-советник главы офиса главы киевского режима Алексей Арестович. Он также поинтересовался: что будет в мире после «победы»?

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