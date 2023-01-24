Сочи, Краснодарский край, 24 января, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Переговоры о запуске по Чёрному морю перевозок пассажиров в Абхазию и Грузию проводит в настоящее время морской порт Сочи. Об этом 24 января рассказал гендиректор АО «Морпорт Сочи» Юрий Владимиров.

Игорь Онучин/РИА Новости Вид на здание морского порта в Сочи

«Мы надеемся, что будут [запущены пассажирские перевозки] в Абхазию и Грузию. Пока ведутся переговоры. Намерение есть запустить [перевозки] этим летом», — приводит его слова ТАСС.

Также Владимиров уточнил, что рейсы из Сочи в Грузию, по предварительной информации, будут идти в Батуми, и добавил, что на данный момент существует очень большой запрос на открытие новых маршрутов для перевозок пассажиров морским путём, которые сочинский морской порт старается удовлетворить, насколько это возможно.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов написал, что Петербург может получить федеральные средства для приобретения пяти новых судов на подводных крыльях «Метеор 120Р».