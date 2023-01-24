Владивосток, 24 января, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Просьба депутата Артёма Самсонова, ранее осуждённого по статье за растление несовершеннолетнего, освободить его от должности заместителя председателя комитета законодательного собрания Приморья по региональной политике удовлетворена названным комитетом. Это 24 января следует из текста обнародованного на сайте заксобрания региона решения.

Виталий Аньков/РИА Новости Артём Самсонов

«Освободить Самсонова Артёма Анатольевича от должности заместителя председателя комитета законодательного собрания по региональной политике, законности и международному сотрудничеству по его письменной просьбе», — говорится в документе.

При этом решение было подписано председателем комитета Джамбулатом Текиевым.

Отметим, в сентябре Артём Самсонов был признан Ленинским районным судом Владивостока виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и приговорён к 13 годам тюремного заключения. При этом сам депутат свою вину не признал, а его защита подала апелляцию на судебное решение.