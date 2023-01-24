Екатеринбург, 24 января, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Под административный арест помещены семь человек по делу о драке в студенческом общежитии № 2 Уральского федерального университета, сообщили 24 января в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

Павел Бедняков/РИА Новости Полиция

Уточняется, что пятеро получили трое суток административного ареста, ещё двое — 12 суток. В отношении ещё троих «за отсутствием состава правонарушения» прекращено производство.

Напомним, восемь человек были задержаны после драки, вспыхнувшей 22 января на бытовой почве в общежитии УрФУ. Задержаны были предполагаемые зачинщики потасовки. Драка продолжалась несколько часов. По некоторым данным, зачинщиками были иностранные студенты.