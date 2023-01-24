Москва, 24 января, 2023, 09:00 — ИА Регнум. На сегодняшний день Китай способен заменить России западные страны на 80–90%. Об этом 24 января заявил глава Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Жанна Манукян/РИА Новости Фабрика в Китае

Как отметил эксперт, слова которого приводит РИА Новости, на данный момент КНР является второй в мире экономикой и производит всё — от техники широчайшего профиля, а также станков, машин и кранов до различных высокотехнологичных изделий.

«Учитывая это, Китай, думаю, в состоянии заменить нам Запад на 80–90%», — сказал он.

Также Манкевич уточнил, что по ходу снятия властями Китая связанных с коронавирусом ограничений представители бизнеса обеих стран будут расширять свои контакты.

«Могу раскрыть тайну: особенно резко они активизируются весной нынешнего года, на март–апрель запланировано много совместных деловых мероприятий», — добавил глава РАСПП.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что граждане России имеют возможность подать заявление на получение туристических виз для поездок в Китай.