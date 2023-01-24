Вашингтон, 24 января, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Американским властям нужно отправить главе киевского режима Владимиру Зеленскому счёт вместо танков производства США. Об этом 24 января написал экс-кандидат в Конгресс от штата Флорида Чак Каллесто на своей странице в одной из соцсетей.

Стрингер/РИА Новости Визит Зеленского в США

Как отметил американский политик, ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм после своей поездки на захваченную режимом Киева часть Украины обратился к Вашингтону с призывом отправить американские танки для ВСУ.

«Единственное, что нам нужно отправить Зеленскому, — это счёт», — почеркнул Каллесто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Дэниел Самет в статье для журнала Wall Street Journal написал, что США должны отправить свои танки Abrams («Абрамс») напрямую Тайваню, а не Киеву.