Москва, 24 января, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Миномёты с «умными» прицелами будут испытаны российскими военными в зоне спецоперации в следующем месяце, заявил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ

По его словам, миномёты калибра 120 мм с «умными» прицелами уже побывали в Донбассе в прошлом году. Здесь проходило тестирование, «поиск и исправление ошибок».

После этого специалисты уехали обратно на свои предприятия, «доработали этот прицел, снова сейчас его привозят».

Доработка проведена с учётом «уникальных замечаний», которые появляются «не на полигонах гражданских, где комфортные домашние условия, а когда вы в реальном бою получаете эти замечания», рассказал Рогозин в интервью РИА Новости.

Дмитрий Рогозин «Эти миномёты в необходимом количестве для опытной эксплуатации появятся у нас в распоряжении в течение февраля. Мы, соответственно, испытаем их в бою».

Добавим, что разработчиком «умного» прицела для миномётов является НПО «Автоматика».