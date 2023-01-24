Абакан, 24 января, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Помощь будет оказана семье жителя города Саяногорска, который погиб в результате наезда на него автомобиля главы Аскизского района Хакасии Абрека Челтыгмашева. Соответствующее поручение 24 января дал глава республики Валентин Коновалов в ходе заседания регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Погиб житель Саяногорска, в связи с чем выражаю соболезнование родным и близким погибшего. Поручаю министерству труда и социальной защиты помочь семье, где сиротой остался несовершеннолетний ребёнок», — сказал он.

Также Коновалов поручил оказать семье погибшего всю возможную поддержку, и добавил, что правоохранители держат расследование уголовного дела по факту этого смертельного ДТП на особом контроле.

Отметим, 19 января глава Аскизского района Хакасии Абрек Челтыгмашев, двигаясь на автомобиле по автодороге Белый Яр — Бея — Аскиз, совершил наезд на жителя Саяногорска, который был госпитализирован в больницу и затем скончался от полученных ранений.