В Железногорске из-за сбоя в работе ТЭЦ введён режим повышенной готовности
Из-за сбоя в работе ТЭЦ в Железногорске-Илимском Иркутской области ввели режим повышенной готовности
Железногорск-Илимский, Иркутская область, 24 января, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности ввели в городе Железногорск-Илимский Иркутской области из-за сбоя в работе ТЭЦ. Об этом 24 января сообщает пресс-служба регионального правительства.
Уточняется, что для исправления ситуации на ТЭЦ запустили четвёртый резервный котел и увеличили число рабочих, обслуживающих котельное оборудование.
«На территории города ввели режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.
Также указывается, что по состоянию на 24 января в жилых домах и социальных объектах в городе температура воздуха повышается, ТЭЦ работает штатно.
При этом отмечается, что из-за того, что помещения пяти школ Железногорска-Илимского промёрзли и из-за этого в них 24 и 25 января введён дистанционный режим обучения, графики работы детских садов не изменились.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 января стало известно, что в Курске произошла крупная авария на теплосетях.