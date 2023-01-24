Железногорск-Илимский, Иркутская область, 24 января, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности ввели в городе Железногорск-Илимский Иркутской области из-за сбоя в работе ТЭЦ. Об этом 24 января сообщает пресс-служба регионального правительства.

Валерий Шустов/Валерий Шустов Город Железногорск-Илимский

Уточняется, что для исправления ситуации на ТЭЦ запустили четвёртый резервный котел и увеличили число рабочих, обслуживающих котельное оборудование.

«На территории города ввели режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по состоянию на 24 января в жилых домах и социальных объектах в городе температура воздуха повышается, ТЭЦ работает штатно.

При этом отмечается, что из-за того, что помещения пяти школ Железногорска-Илимского промёрзли и из-за этого в них 24 и 25 января введён дистанционный режим обучения, графики работы детских садов не изменились.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января стало известно, что в Курске произошла крупная авария на теплосетях.