Новосибирск, 24 января, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Четыре человека погибли, еще трое получили травмы в ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Новосибирской области. Об этом 24 января сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в 08:15 (04:15 мск) в Коченевском районе Новосибирской области на автодороге «Северный обход». По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ, в котором ехала бригада скорой помощи, двигался по автодороге с включёнными проблесковыми маячками и совершил наезд на ограждение. После столкновения автомобиль вынесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с легковым автомобилем Mitsubishi и загорелся.

В результате ДТП погибли водитель Mitsubishi и его пассажир, а также два пассажира в автомобиле скорой помощи. Пострадал водитель УАЗа и два пассажира Mitsubishi. Все пострадавшие госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства смертельной аварии, а также личности погибших и пострадавших устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семи пострадавших в результате ДТП в Амурской области.