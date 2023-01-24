Пхеньян, 24 января, 2023, 08:17 — ИА Регнум. США и Южная Корея считают КНДР ответственной за поддержку российской СВО на Украине, сообщает 23 января информационное агентство Рёнхап.

Gilad Rom Флаг КНДР

По словам официального представителя Госдепа США Неда Прайса, Вашингтон и Сеул регулярно обсуждают способы противодействия угрозам, исходящим от Пхеньяна.

Прайс заявил, что существует тесная связь между КНДР и ЧВК «Вагнер». По словам американского чиновника, Пхеньян поставляет «Вагнеру» оружие и другие военные материалы, что якобы подтверждается спутниковыми снимками вагонов, курсирующих между КНДР и Россией.

Прайс подтвердил, что обсуждения между США и Южной Кореей не ограничиваются лишь ракетно-ядерной программой КНДР, но касаются более широких вопросов, в том числе и поддержки Пхеньяном СВО.

Напомним, что Южная Корея оказывает широкую военную и экономическую поддержку киевскому режиму.